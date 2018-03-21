В США изобрели новый способ казни

В американском штате Алабама разрешили казнить преступников с помощью азота. Этот способ умерщвления ранее никогда не применялся.
Республиканец Джим Хилл в ходе дебатов заявил, что этот способ является гуманным, быстрым и безболезненным, а заключенные будут просто засыпать. Однако противники закона сомневаются в этих доводах, поскольку ранее такой способ казни не применяли, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
Томас Джексон, представитель Демократической партии: «Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам».
Ранее штаты Оклахома и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ только после снятия моратория на смертную казнь, который сейчас действует в штате.
Томас Джексон, представитель Демократической партии: «Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам».
Ранее штаты Оклахома и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ только после снятия моратория на смертную казнь, который сейчас действует в штате.
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