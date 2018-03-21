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    Путин и ас-Сиси обсудили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром

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    Путин и ас-Сиси обсудили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром

    Путин и <nobr>ас-Сиси</nobr> обсудили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Каиром

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. Также в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе египетской стороны, лидеры обсудили ряд двусторонних и международных вопросов.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «А. Сиси тепло поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-египетского сотрудничества».

    В ходе беседы было «с удовлетворением констатировано, что в ближайшее время будет возобновлено прямое авиасообщение между Москвой и Каиром», отмечается в сообщении.

    Кроме этого, лидеры затронули тему урегулирования ситуации в Сирии.

    смотретьНазвана дата возобновления регулярных рейсов Москва — Каир
    Названа дата возобновления регулярных рейсов Москва — Каир
    Ранее о скором возобновлении регулярных рейсов из Москвы в Каир заявила авиакомпания «Аэрофлот». Она планирует возобновить рейсы с 11 апреля, а 13 марта была открыта продажа билетов.

    Прямое авиасообщение с Египтом было прервано после теракта на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эш-Шейха в Петербург. В авиакатастрофе, произошедшей в ноябре 2015 года, погибли 224 человека.

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