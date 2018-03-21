Сан-Франциско вводит тотальный запрет на продажу натурального меха

Сан-Франциско стал крупнейшим городом в США, который полностью запретил продажу изделий из натурального меха. Это касается не только одежды, а действительно всех товаров, включая брелоки.

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Формально запрет вступит в силу с 2019 года, но до января 2020-го у бизнесменов будет возможность распродать остатки со складов.



Зоозащитники назвали это исторической победой. А вот ретейлеры предупреждают, что и рабочих мест теперь станет меньше, и налогов в казне.



На прошлой неделе об отказе от меха объявили итальянские бренды Versace и Furla. А до них это сделали Gucci, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein.

