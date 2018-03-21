Генсек ООН поздравил Путина с победой на выборах

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России.
Как сообщает пресс-служба Кремля, поздравление было озвучено в ходе телефонного разговора. Также во время беседы были затронуты актуальные вопросы международной повестки дня.
Из сообщения пресс-службы: «При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве».
Отмечается, что с российской стороны была высказана готовность продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.
Из сообщения пресс-службы: «При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединенных Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве».
Отмечается, что с российской стороны была высказана готовность продолжать содействие женевскому процессу под эгидой ООН.
Ранее Владимира Путина уже поздравили с победой на выборах лидеры ряда государств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и другие.
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