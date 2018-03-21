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    Утилизационный сбор на машины с 1 апреля вырастет в среднем на 15%. автомобили, налоги и пошлины, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУтилизационный сбор на машины с 1 апреля вырастет в среднем на 15%

    Утилизационный сбор на машины с 1 апреля вырастет в среднем на 15%

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    Утилизационный сбор на машины с 1 апреля вырастет в среднем на 15%

    Утилизационный сбор на машины с 1 апреля вырастет в среднем на 15%

      Правительство решило повысить ставки утилизационного сбора. При этом повышение выглядит внушительно: к примеру, для новеньких малолитражек сбор увеличится на 90% сразу.

      Объявления того, как с 1 апреля изменится утилизационный сбор, ждали давно. Ассоциация европейского бизнеса впервые в своей истории даже не смогла дать прогноз по продажам на этот год.

      В правительстве заявляют, что в среднем ставки вырастут на 15%. Но разброс заметный. Например, сбор на новые легковые машины с объемом двигателя до литра прибавит на 16%, а вот категорию 1–2 литра ждет рост сразу на 90%. Для машин с двигателем больше трех литров ставка не меняется.

      Утилизационный сбор платят все: и заводы внутри страны, и импортеры. Но местные производители получают от государства субсидии. В Минпромторге ранее обещали, что роста цен на машины, произведенные внутри страны, не будет.

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