Оперные звезды чествуют Михайловский театр

Сегодня в Михайловском театре прошел гала-концерт в честь 100-летия оперной труппы.

Несмотря на занятость и плотные графики звезды мировой оперной сцены еще днем провели репетицию. Автор вечера дирижер Владимир Юровский так составил программу, что зрители смогут оценить насколько насыщенным был этот минувший век для музыкальной команды театра. Оркестр расположен не в яме, а на сцене. Специально для лучшей акустики заменили привычные тряпичные кулисы.



Основной акцент, конечно, сделан на солистах знаменитой труппы. Но есть и приглашенные звезды. Нина Романова, Сергей Лейферкус и Аида Гарифуллина, которая только что вернулась из Лондона, где выступала в «Ковент-Гарден» на вечере памяти Дмитрия Хворостовского.



На сцене Михайловского вновь зазвучит опера «Война и мир» Прокофьева и «Нос» Шостаковича. В 30-е годы прошлого века ее показали зрителям лишь 16 раз и были вынуждены убрать из репертуара.



История театра началась 6 марта 1918 года. В тот день в Михайловском давали «Севильского цирюльника». Выглядело это, конечно иначе. Сегодня на сцене важное место занимают современные мультимедийные технологии — видеоряд на основе редких исторических кадров. Но звучание произведения осталось неизменным.