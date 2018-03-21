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    В Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры. Санкт-Петербург, дети и подростки, театр, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры

    В Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры

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    В Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры

    В Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры

      XIX фестиваль в ТЮЗе в этом году посвятили 135-летию со дня рождения великого режиссера А. Брянцева. На петербургских подмостках выступают детские и юношеские коллективы из Петербурга, Казани, Евпатории, Новороссийска и из-за рубежа.

      Фаворит фестиваля — театр-студия «Александрино» — действие пьесы Александра Володина «Дульсинея Тобосская» перенес в цирк. Режиссеры Алла Белоусова и Максим Зарецкий воспользовались формулой Федерико Феллини, переработанной из шекспировского «весь мир — цирк, а люди в нем клоуны».

      Андрей Беляков, исполнитель роли Санчо Пансы, актер театра-студии «Александрино»: «Эта фраза взята не спроста. Так как современный мир — мир суетный, мы хотели донести до людей быть самими собой. Не торопиться, не быть на кого-то похожими, не прятаться за масками».

      Пьесу выбрали сами ребята, не испугавшись темы любви и тонкой володинской иронии. А вариант взяли тот самый с песнями, который шел на сцене театра Ленсовета в 70-х с Алисой Фрейндлих.

      Фестиваль в юбилейный год Брянцева, сформулировавшего в начале ХХ века идею театра особого назначения для детей разных возрастов, отличился и темами, и подачей. Юные исполнители не испугались серьезной драматургии. Фантазии хватило и на то, чтобы в сценической трактовке и новаторском подходе к Чехову, Пушкину, Шекспиру детские коллективы могли точно поспорить со взрослыми театрами.

      Корреспондент НТВ Павел Рыжков увидел сотни юных талантов на петербургских подмостках.

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