В Петербурге на Брянцевский фестиваль собрались самые талантливые юные актеры

XIX фестиваль в ТЮЗе в этом году посвятили 135-летию со дня рождения великого режиссера А. Брянцева. На петербургских подмостках выступают детские и юношеские коллективы из Петербурга, Казани, Евпатории, Новороссийска и из-за рубежа.

Фаворит фестиваля — театр-студия «Александрино» — действие пьесы Александра Володина «Дульсинея Тобосская» перенес в цирк. Режиссеры Алла Белоусова и Максим Зарецкий воспользовались формулой Федерико Феллини, переработанной из шекспировского «весь мир — цирк, а люди в нем клоуны».



Андрей Беляков, исполнитель роли Санчо Пансы, актер театра-студии «Александрино»: «Эта фраза взята не спроста. Так как современный мир — мир суетный, мы хотели донести до людей быть самими собой. Не торопиться, не быть на кого-то похожими, не прятаться за масками».



Пьесу выбрали сами ребята, не испугавшись темы любви и тонкой володинской иронии. А вариант взяли тот самый с песнями, который шел на сцене театра Ленсовета в 70-х с Алисой Фрейндлих.



Фестиваль в юбилейный год Брянцева, сформулировавшего в начале ХХ века идею театра особого назначения для детей разных возрастов, отличился и темами, и подачей. Юные исполнители не испугались серьезной драматургии. Фантазии хватило и на то, чтобы в сценической трактовке и новаторском подходе к Чехову, Пушкину, Шекспиру детские коллективы могли точно поспорить со взрослыми театрами.



Корреспондент НТВ Павел Рыжков увидел сотни юных талантов на петербургских подмостках.