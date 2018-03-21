Семь человек задержаны после стычек митингующих с полицией в Киеве

Семь человек задержаны после столкновений митингующих с полицией во время акции протеста в Киеве.
У здания кабмина Украины в среду проходил митинг, участники которого выступали за отставку министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Во время акции протеста вспыхнула потасовка. Правоохранители задержали нескольких участников. Митингующие пытались освободить задержанных, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Согласно другой версии, драка завязалась при попытке стражей порядка освободить проезжую часть от маршруток. Вдоль ул. Грушевского возле кабмина митингующие припарковали более 20 автомобилей.
Как сообщили в полиции Киева, всего были задержаны семеро митингующих. Правоохранители составили административные протоколы на нарушителей по статье «Мелкое хулиганство», а также «Нарушение порядка организации и проведения митингов», сообщает ТАСС.
Во время акции протеста вспыхнула потасовка. Правоохранители задержали нескольких участников. Митингующие пытались освободить задержанных, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Согласно другой версии, драка завязалась при попытке стражей порядка освободить проезжую часть от маршруток. Вдоль ул. Грушевского возле кабмина митингующие припарковали более 20 автомобилей.
Как сообщили в полиции Киева, всего были задержаны семеро митингующих. Правоохранители составили административные протоколы на нарушителей по статье «Мелкое хулиганство», а также «Нарушение порядка организации и проведения митингов», сообщает ТАСС.
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