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    Британец застрял под креслом в кинотеатре и умер

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    Британец застрял под креслом в кинотеатре и умер

    Британец застрял под креслом в кинотеатре и умер

    Житель британского Бирмингема, купивший билет в кино на ВИП-место, застрял под креслом и через некоторое время умер в результате сердечного приступа.

    Как сообщает газета Daily Star, в конце сеанса мужчина уронил под кресло телефон и попытался его достать. Когда британец опустился вниз, его голова застряла под электрической выдвигающейся подножкой кресла. Мужчину удалось вызволить только после того, как подножка была сломана.

    Пострадавшего госпитализировали с сердечным приступом, вызванным сильной паникой. Врачи смогли снова «запустить» сердце британца, однако спустя неделю мужчина скончался в больнице. Власти начали расследование инцидента.

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