Порошенко одобрил электронную проверку въезжающих на Украину россиян

Украинский президент Пётр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым украинскому правительству поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска.
Из сообщения пресс-службы президента Украины: «Президент Пётр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года „О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики“».
Отмечается, что в течение трех месяцев правительству необходимо разработать ряд законопроектов, вводящих механизм предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного удостоверения, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки. Эти меры, согласно сообщению, вводятся прежде всего в отношении граждан России и лиц без гражданства «из государств миграционного риска».
В конце прошлого года на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы в тестовом режиме начала работать система биометрического контроля. Официально правило о въезде на Украину по биометрическому паспорту или — в случае его отсутствия — о фиксации биометрических данных прямо на границе, вступило в силу 1 января 2018 года.
Отмечается, что в течение трех месяцев правительству необходимо разработать ряд законопроектов, вводящих механизм предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного удостоверения, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки. Эти меры, согласно сообщению, вводятся прежде всего в отношении граждан России и лиц без гражданства «из государств миграционного риска».
В конце прошлого года на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы в тестовом режиме начала работать система биометрического контроля. Официально правило о въезде на Украину по биометрическому паспорту или — в случае его отсутствия — о фиксации биометрических данных прямо на границе, вступило в силу 1 января 2018 года.
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