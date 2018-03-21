«Газпром» обжалует украинский антимонопольный штраф в международном арбитраже

«Газпром» готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом, наложенным на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).
В российской компании подчеркнули, что не признают правомерность наложения штрафа и считают действия Украины нарушением прав «Газпрома», в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
ПАО «Газпром»: «„Газпром“ ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж».
АМКУ обвинил российский концерн в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009–2015 годах. В конце 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ и обязал «Газпром» выплатить 3,4 млрд долларов штрафа и пени в таком же размере.
Впоследствии Минюст Украины в рамках антимонопольного дела наложил арест на принадлежащие «Газпрому» активы на Украине, в том числе «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», акции «Института Южниигипрогаз» и «Газтранзита».
В «Газпроме» подчеркивают, что сообщения о взыскании Украиной с компании денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия его имущества под видом исполнения решения АМКУ.
ПАО «Газпром»: «„Газпром“ ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж».
АМКУ обвинил российский концерн в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему в 2009–2015 годах. В конце 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ и обязал «Газпром» выплатить 3,4 млрд долларов штрафа и пени в таком же размере.
Впоследствии Минюст Украины в рамках антимонопольного дела наложил арест на принадлежащие «Газпрому» активы на Украине, в том числе «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», акции «Института Южниигипрогаз» и «Газтранзита».
В «Газпроме» подчеркивают, что сообщения о взыскании Украиной с компании денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия его имущества под видом исполнения решения АМКУ.
March 21, 2018
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