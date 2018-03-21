Питерский суд до лета продлил арест анархисту

В Дзержинском районном суде состоялось заседание по делу об участнике террористического сообщества. Адвокат Виктора Филинкова сообщил, что его подопечный не признает вину и жалуется на тяжелые условия содержания в СИЗО.
Сотрудники петербургского управления ФСБ признались, что использовали электрошокер при допросе Виктора Филинкова, которого подозревают в причастности к террористической группировке. По словам оперативников, Филинков при задержании в Пулково оказывал сопротивление и пытался сбежать.
По информации «Фонтанки», оперативники уверяют: это были не пытки, а вынужденное применение спецсредства. Между тем Дзержинский районный суд сегодня решил оставить Филинкова под стражей до 22 июня. Хотя защитник просил отпустить на свободу под подписку о невыезде.
Тем более что его подопечного несколько дней назад из следственного изолятора на Шпалерной перевели в СИЗО в Горелово, который известен плохими условиями содержания.
Виктор Филинков своей вины в участии в террористическом сообществе не признает. Кроме того, настаивает, что все показания с него выбивали под пытками. По словам подозреваемого, угрожали ему и переводом в областной изолятор, в камерах которого содержится по 100 человек.
Напомним: Филинков является фигурантов уголовного дела о группировке «Сеть», в которую входят лица, разделяющие анархистскую идеологию. Следователи считают, что петербургское подразделение называется «Марсово поле».
В УФСБ Петербурга и области использование шокеров объяснили необходимостью. Будто бы Филинков при задержании в Пулково оказывал сопротивление и пытался сбежать. О пытках ФСБ заявлял также свидетель по делу Илья Капустин. После отказа в мерах государственной защиты он, опасаясь мести чекистов, покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.
По информации «Фонтанки», оперативники уверяют: это были не пытки, а вынужденное применение спецсредства. Между тем Дзержинский районный суд сегодня решил оставить Филинкова под стражей до 22 июня. Хотя защитник просил отпустить на свободу под подписку о невыезде.
Тем более что его подопечного несколько дней назад из следственного изолятора на Шпалерной перевели в СИЗО в Горелово, который известен плохими условиями содержания.
Виктор Филинков своей вины в участии в террористическом сообществе не признает. Кроме того, настаивает, что все показания с него выбивали под пытками. По словам подозреваемого, угрожали ему и переводом в областной изолятор, в камерах которого содержится по 100 человек.
Напомним: Филинков является фигурантов уголовного дела о группировке «Сеть», в которую входят лица, разделяющие анархистскую идеологию. Следователи считают, что петербургское подразделение называется «Марсово поле».
В УФСБ Петербурга и области использование шокеров объяснили необходимостью. Будто бы Филинков при задержании в Пулково оказывал сопротивление и пытался сбежать. О пытках ФСБ заявлял также свидетель по делу Илья Капустин. После отказа в мерах государственной защиты он, опасаясь мести чекистов, покинул Россию и попросил убежища в Финляндии.
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