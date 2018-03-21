Как выжить в шуме: жители кудровских высоток под Петербургом пожаловались на КАД

Специалисты «Ленавтодора» замерили уровень шума в новостройках деревни Кудрово. Жители жаловались на невыносимые условия из-за близости кольцевой автодороги.

Выяснилось, что большинство замеров уровня шума от КАД в новостройках Кудрова показало допустимый уровень громкости. Всего специалисты обследовали восемь квартир. Результаты измерений на восьми из 13 точек показали, что шумы полностью соответствуют нормативам, в остальных было зафиксировано незначительное превышение.



Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, проблема в том, что существующие рядом с КАД в Кудрове дома построены без шумовых экранов. Усиленные, если верить застройщику, стеклопакеты положение спасают несильно.



Собственники квартир пытались обратиться и к оператору кольцевой, и к региональным чиновникам, но в ответ — тишина. И этот замкнутый круг неслучаен: ведь трасса федеральная, и областной дорожный комитет не имеет к ней никакого отношения. С другой стороны, и для федерального бюджета расходы на участок в Кудрове стали бы нецелевыми, ведь на момент проектирования дороги жилищной застройки на этом участке не было, а значит, не была предусмотрена и установка шумозащитных экранов. Выходит, кто первый построил, тот и прав.



Алексей Измайлов, главный специалист ФКУ УПРДОР «Северо-Запад»: «Еще на этапе проведения проектно-изыскательских работ застройщик должен был учитывать все факторы негативного шумового воздействия и заранее предвидеть эти обстоятельства».



Но для некоторых застройщиков эта история — не пустой звук, а, скорее, имиджевый проект. К 2020 году на участке длиной 800 метров должны сдать два жилых комплекса, тогда же там обещают установить и экраны. В строительной компании надеются, что их примеру последуют и другие.



Но что делать тем, чьи дома уже давно построены? Ведь застройщики, очевидно, не захотят ставить экраны за свой счет, а брать деньги с дольщиков по закону не имеют права. Вот и получается, что история резонансная, но шумиха может и утихнуть, а шумовые экраны так и не появятся. Вся надежда жителей Кудрова — на губернатора Ленобласти и совет новостроек. А собственников немало: длина проблемной зоны — почти четыре километра.



На участке от улицы Ленинградской до Мурманского шоссе окна домов выходят прямо на магистраль. Ближайшие здания всего в 300 метрах от кольцевой. Правда, чиновники успокаивают, что по проекту планировки территории здесь предусмотрена еще и общественно-деловая зона. И когда район окончательно сформируется, а здесь откроют торговые центры, то в жилых кварталах станет значительно тише. Видимо, функцию шумозащитных экранов должны взять на себя новые постройки.