В Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская»

Петербургский метрополитен планирует открыть для пассажиров дополнительные двери, которые последние десятилетия использовались только для технических нужд подземки.

О технических нововведениях сегодня рассказал начальник службы тоннельных сооружений. Сейчас специалисты заняты переносом декоративной решетки, отделяющей пункт телеуправления от платформы. За ней и были скрыты четыре двери. Причем такой своеобразный резерв был запланирован еще при строительстве.



До 1979 года «Василеостровская» была конечной. И здесь хранили леса для ремонта станции и крупногабаритную технику. Сейчас же оборудование стало компактнее, а пассажиропоток увеличился. Поэтому и было принято решение об использовании всех четырех дверей станции.



Чтобы пассажиры начали пользоваться дополнительными дверями, необходимо еще перенести камеры наблюдения и установить освещение. Все работы планируют завершить к 15 апреля.