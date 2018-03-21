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    В Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская». Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская»

    В Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская»

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    В Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская»

    В Петербурге удлинят платформу станции метро «Василеостровская»

      Петербургский метрополитен планирует открыть для пассажиров дополнительные двери, которые последние десятилетия использовались только для технических нужд подземки.

      О технических нововведениях сегодня рассказал начальник службы тоннельных сооружений. Сейчас специалисты заняты переносом декоративной решетки, отделяющей пункт телеуправления от платформы. За ней и были скрыты четыре двери. Причем такой своеобразный резерв был запланирован еще при строительстве.

      До 1979 года «Василеостровская» была конечной. И здесь хранили леса для ремонта станции и крупногабаритную технику. Сейчас же оборудование стало компактнее, а пассажиропоток увеличился. Поэтому и было принято решение об использовании всех четырех дверей станции.

      Чтобы пассажиры начали пользоваться дополнительными дверями, необходимо еще перенести камеры наблюдения и установить освещение. Все работы планируют завершить к 15 апреля.

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