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    В Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа. Ленинградская область, автобусы, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа

    В Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа

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    В Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа

    В Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа

      Проходит беспрецедентная по масштабам проверка пассажирских перевозок на дорогах 47-го региона.

      Сразу в шести районах области полиция, спецназ и чиновники профильных комитетов выявляют тех, кто занимается пассажирскими перевозками нелегально. Инспекции подверглись как маршрутные такси, так и автобусы междугородних рейсов.

      На данный момент проверено более 70 транспортных средств. У водителей некоторых из них не оказалось документов, разрешающих заниматься этим бизнесом. В этом случае автобусы эвакуировались на штрафстоянку, а руководству компаний выписывались штрафы на 10 миллионов рублей.

      Острый конфликт развернулся в Пушкине, где был остановлен автобус 545-го маршрута. Чтобы не допустить эвакуации, водитель вначале попытался открутить колеса. А позже на место прибыл один из руководителей компании-перевозчика и забаррикадировался в салоне, но его оттуда достал спецназ.

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