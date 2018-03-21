В Ленобласти нелегальные маршрутки ловят с помощью спецназа

Проходит беспрецедентная по масштабам проверка пассажирских перевозок на дорогах 47-го региона.

Сразу в шести районах области полиция, спецназ и чиновники профильных комитетов выявляют тех, кто занимается пассажирскими перевозками нелегально. Инспекции подверглись как маршрутные такси, так и автобусы междугородних рейсов.



На данный момент проверено более 70 транспортных средств. У водителей некоторых из них не оказалось документов, разрешающих заниматься этим бизнесом. В этом случае автобусы эвакуировались на штрафстоянку, а руководству компаний выписывались штрафы на 10 миллионов рублей.



Острый конфликт развернулся в Пушкине, где был остановлен автобус 545-го маршрута. Чтобы не допустить эвакуации, водитель вначале попытался открутить колеса. А позже на место прибыл один из руководителей компании-перевозчика и забаррикадировался в салоне, но его оттуда достал спецназ.