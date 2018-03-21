«Приятная миссия»: Путин поздравил нового посла РФ в Казахстане с назначением

Владимир Путин поздравил Алексея Бородавкина с назначением на пост посла России в Казахстане. Встреча состоялась сегодня в Кремле.

Президент особо отметил значимость сотрудничества между Москвой и Астаной и разноплановый характер взаимодействия.



Владимир Путин, президент РФ: «Алексей Николаевич, вы направляетесь в Казахстан. Это не только наш сосед, стратегический партнер, союзник, это страна, с которой у нас наиболее глубокие отношения, разносторонние отношения и очень доверительные. Это, с одной стороны, приятная, с другой стороны, очень почетная и ответственная миссия».



В свою очередь Бородавкин поблагодарил Путина за оказанное доверие и поздравил его с победой на выборах. Дипломат был назначен послом в начале февраля.