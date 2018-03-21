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21 марта, 20:44
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    Все визовые центры Польши в России приостановят работу

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    Все визовые центры Польши в России приостановят работу

    Все визовые центры Польши в России приостановят работу

    Все визовые центры Польши на территории России приостановят работу с 27 марта. Об этом сообщил визовый провайдер VFS Global, работающий по контракту с польскими властями.

    Региональные визовые центры Польши уже прекратили прием документов, с завтрашнего дня подать заявку на польскую визу через VFS Global нельзя будет и в Москве. С 21 марта региональные центры будут работать только на выдачу документов. Визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 23 марта.

    Впрочем, возобновят работу визовые центры Польши уже в начале апреля. Как сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, приостановка приема и обработки документов связана с перезаключением контрактов с VFS Global.

    Вице-президент РСТ также отметил, что никакого критического влияния на рынок эта ситуация не окажет, так как работа визовых центров прервется лишь на короткий период.

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