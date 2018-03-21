Все визовые центры Польши в России приостановят работу

Все визовые центры Польши на территории России приостановят работу с 27 марта. Об этом сообщил визовый провайдер VFS Global, работающий по контракту с польскими властями.
Региональные визовые центры Польши уже прекратили прием документов, с завтрашнего дня подать заявку на польскую визу через VFS Global нельзя будет и в Москве. С 21 марта региональные центры будут работать только на выдачу документов. Визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 23 марта.
Впрочем, возобновят работу визовые центры Польши уже в начале апреля. Как сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, приостановка приема и обработки документов связана с перезаключением контрактов с VFS Global.
Вице-президент РСТ также отметил, что никакого критического влияния на рынок эта ситуация не окажет, так как работа визовых центров прервется лишь на короткий период.
Впрочем, возобновят работу визовые центры Польши уже в начале апреля. Как сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, приостановка приема и обработки документов связана с перезаключением контрактов с VFS Global.
Вице-президент РСТ также отметил, что никакого критического влияния на рынок эта ситуация не окажет, так как работа визовых центров прервется лишь на короткий период.
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