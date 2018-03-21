Итоги выборов президента РФ аннулированы на 14 участках

На 14 участках в 10 регионах России аннулированы итоги выборов президента России. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в среду.
Николай Булаев: «Итоги голосования были отменены на 14 избирательных участках в 10 регионах Российской Федерации».
По его словам, это не окончательные цифры, итоги голосования могут быть отменены и на других участках, передает «Интерфакс».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин, набравший около 76,7% голосов. Однако официальные итоги в ЦИК пообещали подвести только после тщательной проверки сообщений о возможных нарушениях. В целом же, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года.
По его словам, это не окончательные цифры, итоги голосования могут быть отменены и на других участках, передает «Интерфакс».
Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин, набравший около 76,7% голосов. Однако официальные итоги в ЦИК пообещали подвести только после тщательной проверки сообщений о возможных нарушениях. В целом же, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года.
Комментарии