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21 марта, 20:44
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    Итоги выборов президента РФ аннулированы на 14 участках

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    Итоги выборов президента РФ аннулированы на 14 участках

    Итоги выборов президента РФ аннулированы на 14 участках

    На 14 участках в 10 регионах России аннулированы итоги выборов президента России. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в среду.

    Николай Булаев: «Итоги голосования были отменены на 14 избирательных участках в 10 регионах Российской Федерации».

    По его словам, это не окончательные цифры, итоги голосования могут быть отменены и на других участках, передает «Интерфакс».

    смотретьГлава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках
    Глава ЦИК: результаты голосования на президентских выборах отменены на 7 участках
    Выборы президента РФ прошли в России в воскресенье, 18 марта. Явка, по официальным данным, составила 67,47%. Победу со значительным отрывом от конкурентов одержал Владимир Путин, набравший около 76,7% голосов. Однако официальные итоги в ЦИК пообещали подвести только после тщательной проверки сообщений о возможных нарушениях. В целом же, по словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, нарушений было выявлено вдвое меньше, чем на выборах 2012 года.

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