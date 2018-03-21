«Затопит всех»: москвичи опасаются таяния скопившегося в городе снега

В Москве рядом с жилыми домами выросли многометровые сугробы. И виной тому вовсе не метели. Коммунальщики свозят на временные площадки тонны снега, и москвичи теперь гадают: он сам растает, или его все же вывезут. Только на юго-западе города скопилось 400 тысяч кубометров снега.

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На одну из снежных гор длиной 400 метров и высотой почти в 15 метров обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта. По их словам, законом временно хранить снег на таких площадках не запрещено, если плавильни не справляются с объемами. Но где начинается это самое «временно» и когда оно заканчивается, сразу не разберешь.



Местные жители боятся представить, что будет, когда все это начнет таять. До ближайших домов здесь не больше 70 метров. Снег сюда везли едва ли не со всей Москвы.



Местная жительница: «Когда он будет таять, грязь пойдет, будем этим мы дышать. Дети здесь гуляют».



Местный житель: «Переживаю. Но, с другой стороны, понимаю, что куда-то этот снег девать все равно нужно».



Местная жительница: «Нас здесь затопит всех».



Об опасности говорят и экологи. Снега в этой бесформенной массе меньше, чем песка и реагентов. Под ней ни асфальта, ни бетона — чуть подтает, и все попадет в почву.



Однако сами рабочие успокаивают и обещают разобрать всю кучу еще до потепления. Энтузиазм коллег поддерживают трудящиеся неподалеку дворники.



По Москве, говорят активисты, таких свалок с десяток. Но и их уже начали разбирать. В ОНФ готовят запрос на подготовку временных огороженных площадок с бетонным настилом и вдали от жилых домов. К аномальным осадкам следующей зимы решили подготовиться заранее.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Терёхина.