«Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

Накануне днем температура за три часа опустилась на 16 градусов, но из-за высокой влажности и ветра минус 16 чувствовались как минус 31. Метель сносила буквально все на своем пути. Многие жители оказались заблокированными в своих домах. В социальных сетях стали распространяться фото и видео того, что происходило на улицах города.Но для жителей самого Норильска такая погода вполне мартовская. «Черная пурга» приходит в регион нередко и весной.