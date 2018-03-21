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    «Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео. Красноярский край, метель, погода, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

    «Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

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    «Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

    «Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

    «Черная пурга» остановила движение на трассе в Норильске: видео

      Второй день закрыта для проезда одна из федеральных трасс до Норильска. Город накрыла «черная пурга». Так местные жители называют метель, переходящую в ураган.

      Накануне днем температура за три часа опустилась на 16 градусов, но из-за высокой влажности и ветра минус 16 чувствовались как минус 31. Метель сносила буквально все на своем пути. Многие жители оказались заблокированными в своих домах. В социальных сетях стали распространяться фото и видео того, что происходило на улицах города.





      Но для жителей самого Норильска такая погода вполне мартовская. «Черная пурга» приходит в регион нередко и весной.

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