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    Сергей Лавров принимает поздравления с 68-летием. Лавров, МИД РФ, торжества и праздники, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСергей Лавров принимает поздравления с 68-летием

    Сергей Лавров принимает поздравления с 68-летием

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    Сергей Лавров принимает поздравления с <nobr>68-летием</nobr>

    Сергей Лавров принимает поздравления с 68-летием

    Сергей Лавров принимает поздравления с <nobr>68-летием</nobr>
    • Фото: #мытаквидим / t.me

      • Сегодня главе МИД России исполнилось 68 лет.

      Редакция НТВ.Ru вспомнила лучшие цитаты Сергея Викторовича и нашла редкие кадры с министром.

      Лучший дипломат: Сергею Лаврову — 68!

      Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.


      Сергею Лаврову — 68!

      «Мне мама запрещала с мальчиками танцевать»: вот каким бывает Сергей Лавров — не удивляйтесь!

      Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.


      смотретьЛавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии
      Лавров пошутил про вмешательство России в погоду в Японии
      Свой день рождения Лавров встретил в Токио, где находится с рабочим визитом. Сегодня утром он провел переговоры с японским коллегой, который поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров, в свою очередь, пошутил насчет вмешательства России в погоду в Стране восходящего солнца.

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