Сергей Лавров принимает поздравления с 68-летием

Сегодня главе МИД России исполнилось 68 лет.
Редакция НТВ.Ru вспомнила лучшие цитаты Сергея Викторовича и нашла редкие кадры с министром.
Свой день рождения Лавров встретил в Токио, где находится с рабочим визитом. Сегодня утром он провел переговоры с японским коллегой, который поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров, в свою очередь, пошутил насчет вмешательства России в погоду в Стране восходящего солнца.
Лучший дипломат: Сергею Лаврову — 68!Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.
Сергею Лаврову — 68!
«Мне мама запрещала с мальчиками танцевать»: вот каким бывает Сергей Лавров — не удивляйтесь!Опубликовано НТВ 21 марта 2018 г.
Свой день рождения Лавров встретил в Токио, где находится с рабочим визитом. Сегодня утром он провел переговоры с японским коллегой, который поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров, в свою очередь, пошутил насчет вмешательства России в погоду в Стране восходящего солнца.
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