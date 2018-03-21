Российские врачи осваивают новые технологии диагностики и лечения онкологии

Около 16 тысяч москвичей приняли участие в акции по скринингу онкологических заболеваний. Это новый этап программы по ранней диагностике таких болезней. Вовремя поставленный диагноз увеличивает шансы пациента выжить.
Ольга Иннокентьевна в прошлом участковый терапевт и за собственным здоровьем всегда следила. О своем онкологическом диагнозе она узнала после профилактического осмотра и ряда обследований в ноябре прошлого года. Ровно через месяц прошла операция. Впереди еще несколько курсов химиотерапии. Но главное, что болезнь выявили на ранней стадии.
Ольга Синькова: «Многие болезни на первых стадиях бессимптомные — человек ничего не чувствует».
На этом «поле битвы» все средства борьбы хороши. Лучше всего, конечно, самые современные. Например, у одного из пациентов рак желудка, но сложнейшая операция по удалению опухоли проходит без единого разреза.
Онкологических пациентов с каждым годом становится все больше, отмечают врачи. И одна из причин — как бы странно на первый взгляд это ни звучало — увеличение продолжительности жизни. Люди, как говорят онкологи, все чаще доживают до своего рака. Главное — обнаружить его как можно раньше. На «передовой» диагностики находятся районные поликлиники.
А готовы ли вы потратить пять минут на компьютерную томографию? Медики рекомендуют проходить такое обследование раз в год даже тем, кто не курит. Доза рентгеновского излучения — как при привычной флюорографии, а результат в разы достовернее.
Игорь Хатьков, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы: «Та программа модернизации здравоохранения, которая была проведена и в стране, и в Москве, привела к тому, что мы оснастили наши стационары и наши амбулатории хорошим современным оборудованием».
Использование роботов хирургами-онкологами — это уже обычное дело, а не что-то из разряда фантастики. Ведь сегодня более 70% всех операций в онкологической хирургии проходит с применением так называемых малоинвазивных методов, то есть с минимальным вмешательством в организм.
Пример Москвы в профилактике и лечении онкозаболеваний — образцово-показательный. Так, как в столице, должно быть везде. Пока же, особенно для жителей труднодоступных районов в регионах, даже обычный профилактический осмотр в поликлинике порой бывает большой проблемой.
У Патимат Магомедовой хронический миелоидный лейкоз. Она живет в горном селе и до республиканского центра вынуждена добираться чаще всего на такси. О проблеме с лекарствами для онкобольных Патимат уже рассказывала в нашем эфире полтора года назад. С тех пор ничего не изменилось, большинство препаратов Патимат приходится покупать за свой счет или заменять дешевыми аналогами.
Меры по дальнейшей модернизации федеральной системы здравоохранения направлены на то, чтобы подобное не повторялось. В своем ежегодном послании президент подчеркнул особую важность общенациональной программы по борьбе с онкозаболеваниями. Ставка на первичную диагностику — практика общемировая. Благодаря ей можно снизить число сложнейших операций, вылечив рак на ранних стадиях.
Ольга Синькова: «Многие болезни на первых стадиях бессимптомные — человек ничего не чувствует».
На этом «поле битвы» все средства борьбы хороши. Лучше всего, конечно, самые современные. Например, у одного из пациентов рак желудка, но сложнейшая операция по удалению опухоли проходит без единого разреза.
Онкологических пациентов с каждым годом становится все больше, отмечают врачи. И одна из причин — как бы странно на первый взгляд это ни звучало — увеличение продолжительности жизни. Люди, как говорят онкологи, все чаще доживают до своего рака. Главное — обнаружить его как можно раньше. На «передовой» диагностики находятся районные поликлиники.
А готовы ли вы потратить пять минут на компьютерную томографию? Медики рекомендуют проходить такое обследование раз в год даже тем, кто не курит. Доза рентгеновского излучения — как при привычной флюорографии, а результат в разы достовернее.
Игорь Хатьков, главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения Москвы: «Та программа модернизации здравоохранения, которая была проведена и в стране, и в Москве, привела к тому, что мы оснастили наши стационары и наши амбулатории хорошим современным оборудованием».
Использование роботов хирургами-онкологами — это уже обычное дело, а не что-то из разряда фантастики. Ведь сегодня более 70% всех операций в онкологической хирургии проходит с применением так называемых малоинвазивных методов, то есть с минимальным вмешательством в организм.
Пример Москвы в профилактике и лечении онкозаболеваний — образцово-показательный. Так, как в столице, должно быть везде. Пока же, особенно для жителей труднодоступных районов в регионах, даже обычный профилактический осмотр в поликлинике порой бывает большой проблемой.
У Патимат Магомедовой хронический миелоидный лейкоз. Она живет в горном селе и до республиканского центра вынуждена добираться чаще всего на такси. О проблеме с лекарствами для онкобольных Патимат уже рассказывала в нашем эфире полтора года назад. С тех пор ничего не изменилось, большинство препаратов Патимат приходится покупать за свой счет или заменять дешевыми аналогами.
Меры по дальнейшей модернизации федеральной системы здравоохранения направлены на то, чтобы подобное не повторялось. В своем ежегодном послании президент подчеркнул особую важность общенациональной программы по борьбе с онкозаболеваниями. Ставка на первичную диагностику — практика общемировая. Благодаря ей можно снизить число сложнейших операций, вылечив рак на ранних стадиях.
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