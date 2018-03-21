Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
21 марта, 20:44
Запуск «Союза» к МКС
    •  

    Офицер ценой своей жизни спас солдата в Белгородской области

    5 комментариев

    Офицер ценой своей жизни спас солдата в Белгородской области

    Офицер ценой своей жизни спас солдата в Белгородской области

    В Белгородской области офицер погиб, заслонив собой солдата от взрыва.

    Трагедия произошла 20 марта. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, при выполнении упражнения срочник, выдернув чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом.

    Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.

    Пресс-служба Западного военного округа: «В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал».

    За спасение жизни подчиненного и геройский поступок погибший представлен командованием к государственной награде, передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru