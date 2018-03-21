Офицер ценой своей жизни спас солдата в Белгородской области

В Белгородской области офицер погиб, заслонив собой солдата от взрыва.
Трагедия произошла 20 марта. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, при выполнении упражнения срочник, выдернув чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом.
Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.
Пресс-служба Западного военного округа: «В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал».
За спасение жизни подчиненного и геройский поступок погибший представлен командованием к государственной награде, передает РИА Новости.
Врачи до конца боролись за жизнь офицера, но спасти его не удалось.
Пресс-служба Западного военного округа: «В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал».
За спасение жизни подчиненного и геройский поступок погибший представлен командованием к государственной награде, передает РИА Новости.
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