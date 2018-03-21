«Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях

Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала ответ в Instagram на критику пользователей соцсетей, оставшихся недовольными ее внешним видом.
Накануне выборов президента России Примадонна выложила фото. На снимке она предстала с мокрой головой и без макияжа, подписав его так: «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».
Среди подписчиков Пугачёвой тут же нашлось немало тех, кто оставил в ее адрес полные негатива комментарии, порекомендовав больше не выкладывать подобные кадры.
Алла Борисовна дала на эту критику откровенный ответ. Певица призналась, что «достаточно резко» стареет. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала она. При этом она пожелала своим поклонникам и критикам «счастья и долгих лет жизни».
Алла Пугачёва: «Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь».
После этого поклонники певицы написали много добрых слов благодарности и просьбы не обращать внимание на ядовитые замечания.
Ранее немало шума наделало интервью Аллы Борисовны, которое она дала журналистам НТВ. Репортерам программы «Ты не поверишь!» она показалась без косметики и рассказала, почему решила обвенчаться с Максимом Галкиным после шести лет официального брака.
Среди подписчиков Пугачёвой тут же нашлось немало тех, кто оставил в ее адрес полные негатива комментарии, порекомендовав больше не выкладывать подобные кадры.
Алла Борисовна дала на эту критику откровенный ответ. Певица призналась, что «достаточно резко» стареет. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала она. При этом она пожелала своим поклонникам и критикам «счастья и долгих лет жизни».
Алла Пугачёва: «Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь».
После этого поклонники певицы написали много добрых слов благодарности и просьбы не обращать внимание на ядовитые замечания.
Ранее немало шума наделало интервью Аллы Борисовны, которое она дала журналистам НТВ. Репортерам программы «Ты не поверишь!» она показалась без косметики и рассказала, почему решила обвенчаться с Максимом Галкиным после шести лет официального брака.
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