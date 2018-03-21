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    «Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях

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    • Фото: twitter.com
    «Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях

    «Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях

    «Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях
  • Фото: twitter.com

    • Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала ответ в Instagram на критику пользователей соцсетей, оставшихся недовольными ее внешним видом.

    Накануне выборов президента России Примадонна выложила фото. На снимке она предстала с мокрой головой и без макияжа, подписав его так: «С легким паром!!! Завтра с чистой совестью пойду на выборы».



    Среди подписчиков Пугачёвой тут же нашлось немало тех, кто оставил в ее адрес полные негатива комментарии, порекомендовав больше не выкладывать подобные кадры.

    Алла Борисовна дала на эту критику откровенный ответ. Певица призналась, что «достаточно резко» стареет. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — написала она. При этом она пожелала своим поклонникам и критикам «счастья и долгих лет жизни».

    Алла Пугачёва: «Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь».

    «Резко старею»: Пугачёва ответила на критику в соцсетях. Интернет, Пугачёва, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После этого поклонники певицы написали много добрых слов благодарности и просьбы не обращать внимание на ядовитые замечания.

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