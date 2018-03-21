Эпидемия гриппа застала врасплох родителей отправленных на каникулы школьников

Уровень заболеваемости гриппом вынудил некоторые регионы России отпустить детей на каникулы раньше времени. Больше положенного отдохнут школьники из Саратовской, Ленинградской, Пензенской, Орловской и Тульской областей. В Петербурге только за минувшую неделю госпитализировали больше 600 человек — такого не было с середины осени.
Это как раз тот случай, когда дети счастливы, а родители в тревоге и растерянности. Все общеобразовательные учреждения Петербурга досрочно отправили учеников на каникулы. Причина — резкий рост заболеваемости гриппом.
Эпидемический порог среди младших школьников превышен на 60%, а среди совершеннолетних петербуржцев и вовсе на 80%. Причем речь идет именно о гриппе, а не об острых респираторных заболеваниях в целом. Это не просто обычные насморки и недомогания. Это более чем серьезный противник.
Что касается состава вирусов, которые атакуют петербуржцев, то складывается впечатление, что патогенные микроорганизмы в эти дни проводят в Петербурге свой международный форум. Но темных лошадок нет, все игроки хорошо известны и против всех существуют эффективные вакцины, которые, правда, надо было употребить заранее. Тем не менее, несмотря на всю эту грипповирусную фиесту, эпидемия в городе официально пока не объявлена.
Как мы все помним со школьной скамьи, любые послабления со стороны школы опытного ученика не только радуют, но и вызывают настороженные подозрения: а не аукнутся ли эти дополнительные три дня каникул летом? Официальные лица твердо заверяют: нет, не аукнутся.
Петербургские дошколята продолжают отбывать службу в садах и яслях, к глубокому облегчению работающих родителей. Пока работу дошкольных учреждений решено не прерывать. А вот перед семьями петербургских школьников внезапно встал вопрос: чем занять на три дня внезапно получивших свободу детей?
Эпидемический порог среди младших школьников превышен на 60%, а среди совершеннолетних петербуржцев и вовсе на 80%. Причем речь идет именно о гриппе, а не об острых респираторных заболеваниях в целом. Это не просто обычные насморки и недомогания. Это более чем серьезный противник.
Что касается состава вирусов, которые атакуют петербуржцев, то складывается впечатление, что патогенные микроорганизмы в эти дни проводят в Петербурге свой международный форум. Но темных лошадок нет, все игроки хорошо известны и против всех существуют эффективные вакцины, которые, правда, надо было употребить заранее. Тем не менее, несмотря на всю эту грипповирусную фиесту, эпидемия в городе официально пока не объявлена.
Как мы все помним со школьной скамьи, любые послабления со стороны школы опытного ученика не только радуют, но и вызывают настороженные подозрения: а не аукнутся ли эти дополнительные три дня каникул летом? Официальные лица твердо заверяют: нет, не аукнутся.
Петербургские дошколята продолжают отбывать службу в садах и яслях, к глубокому облегчению работающих родителей. Пока работу дошкольных учреждений решено не прерывать. А вот перед семьями петербургских школьников внезапно встал вопрос: чем занять на три дня внезапно получивших свободу детей?
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