Алексей Панин лишился права садиться за руль и стал невыездным

В очередной щекотливой ситуации оказался скандально известный актер Алексей Панин. Сегодня в суде решался вопрос об аресте его автомобиля.

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Долг Панина перед приставами превысил 460 тысяч рублей. Все это — неоплаченные штрафы ГИБДД. Звезда любит погонять на своем автомобиле. Он этого не скрывает и регулярно выкладывает в Сеть видеоролики, где явно пренебрегает правилами дорожного движения. В основном это нарушения скоростного режима.



Роль нарушителя общественного порядка актеру уже давно и хорошо известна. А с сегодняшнего дня ему придется изучить амплуа пешехода: Гагаринский суд Москвы наложил запрет на управление транспортом. Иномарка и водительское удостоверение Панина остаются при нем, однако сесть за руль иномарки он уже не имеет права до тех пор, пока не погасит более 200 штрафов на полмиллиона рублей. Также актеру запрещено выезжать из России, пока он не погасит долг.



Видимо, эпатажный артист до последнего не хотел в это верить, поскольку даже проигнорировал сегодняшнее судебное заседание. Это не помешало рассмотреть иск судебных приставов в его отсутствие.



Поклонники интернет-творчества Панина могли заметить, что сегодня был заблокирован его профиль в Instagram. Выяснилось, что он в очередной раз выложил туда публикацию, которая нарушала требования Роскомнадзора, что и привело к блокировке. А всего несколько дней назад Панин выкладывал в Сети ролики, в которых оскорблял своих коллег по цеху и нелестно отзывался о звездах шоу-бизнеса. Также он призывал своих поклонников приглашать его на праздники в качестве ведущего. Видимо, таким образом он решил собрать деньги, чтобы погасить все свои долги.