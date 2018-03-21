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21 марта, 20:44
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    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге. болезни, дипломатия, насекомые, Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге

    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге

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    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге

    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге

    Дипломаты занялись судьбой россиянина, подхватившего в Таиланде лихорадку денге

      Житель Барнаула Герасим Григорьев заразился лихорадкой денге в Таиланде после укуса комара — эти насекомые являются переносчиками штамма.

      Герасим Григорьев заразился лихорадкой на острове Пхукет. Вирус развивается стремительно — высокая температура, сыпь, головные боли, интоксикация. При осложнениях человек может впасть в кому, шансы выжить — 50 на 50. Осложняется ситуация тем, что перед поездкой россиянин не оформил страховку.

      Мать Григорьева призналась, что без помощи неравнодушных людей вряд ли бы справилась. Волонтеры дежурят в его палате, сделали пост в социальных сетях с просьбой откликнуться. Об истории Герасима узнали в посольстве России в Таиланде. Дипломаты уже направили запрос в больницу. Но сложность сейчас не только в том, чтобы расплатиться по счетам, но и в организации транспортировки на родину. Для этого нужно сделать еще несколько анализов, понаблюдать за пациентом.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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