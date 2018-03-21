Ползавший по вьетнамской трассе младенец чудом избежал смерти: видео

Интернет-пользователи по всему миру обсуждают ролик из Вьетнама и гадают, как младенец оказался посреди оживленной трассы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как по хайвею несется иномарка. В какой-то момент водитель резко тормозит. И если присмотреться, то вскоре становится понятно почему.



Многие похвалили водителя за отличное зрение и быструю реакцию. И отметили: малыш родился в рубашке. Где в этот страшный момент находились его родители — непонятно.