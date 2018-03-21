Киев разорвал программу экономического сотрудничества с РФ

Украинское правительство прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией.
Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании кабинета министров в среду. О разрыве программы экономического сотрудничества объявил украинский премьер Владимир Гройсман.
Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.
Ранее Гройсман заявил, что Украина должна избавить свою экономику «от той привязки, которую постоянно навязывала Россия». По его словам, власти намерены делать все, «чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине». Он также отмечал, что украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз и работа в этом направлении будет продолжаться.
Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.
Ранее Гройсман заявил, что Украина должна избавить свою экономику «от той привязки, которую постоянно навязывала Россия». По его словам, власти намерены делать все, «чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине». Он также отмечал, что украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз и работа в этом направлении будет продолжаться.
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