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    Киев разорвал программу экономического сотрудничества с РФ

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    Киев разорвал программу экономического сотрудничества с РФ

    Киев разорвал программу экономического сотрудничества с РФ

    Украинское правительство прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией.

    Соответствующее решение принято без обсуждения на заседании кабинета министров в среду. О разрыве программы экономического сотрудничества объявил украинский премьер Владимир Гройсман.

    Программа об экономическом сотрудничестве Украины и России была рассчитана до 2020 года и предусматривала совместную работу в ряде сфер, в том числе в торговой, транспортной и туристической.

    Ранее Гройсман заявил, что Украина должна избавить свою экономику «от той привязки, которую постоянно навязывала Россия». По его словам, власти намерены делать все, «чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине». Он также отмечал, что украинская промышленность начала переориентироваться на экспорт в Евросоюз и работа в этом направлении будет продолжаться.

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