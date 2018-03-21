Для подмосковного экс-полицейского попросили семь лет колонии за ограбление и угон

В Подмосковье выносят приговор бывшему сотруднику уголовного розыска, который, как смогли доказать его действующие коллеги, совершил кражу из особняка на сумму почти 7 млн рублей. Помимо бытовой техники и личных вещей хозяйки дома, подсудимые угнали иномарку. Правда не учли, что она оснащена спутниковой системой навигации.

Тот, кто по долгу службы был обязан ловить преступников, сегодня сам оказался на скамье подсудимых. Бывшего полицейского Андрея Синельникова обвиняют в крупной краже. Вместе с сообщниками он спланировал преступление. Страж порядка наблюдал со стороны, а его подельники хозяйничали в загородном коттедже. Ущерб хозяйка дома оценила в 6,5 млн рублей.



Руководителю группировки и его подельнику приговор огласят в ближайшее время. Прокуроры требуют для Андрея Синельникова семь лет колонии.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Виктории Юдиной.