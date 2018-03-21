В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

Тайну пропажи сотен бандеролей из сортировочного центра в Чертанове разгадали правоохранители. Оказалось, что к исчезновению посылок причастны сотрудники «Почты России». Их уже задержали.

Показания в полицейском участке сейчас дают пять человек — это трое сортировщиков и двое водителей транспортной компании. Подозреваемые во всем сознались и рассказали, как им пришла в голову такая идея.



На кадрах с камеры наблюдения видно, как трое подельников складывают посылки с ценностями в отдельный контейнер, пока их коллеги заняты делом. Затем, воспользовавшись удобным моментом, злоумышленники вывозят тележку на улицу. Там уже поджидают водители. Украденное они грузят в машину и уезжают.