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    В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок. кражи и ограбления, Москва, Почта России, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

    В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

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    В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

    В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

    В Москве группу сотрудников «Почты России» задержали за кражу посылок

      Тайну пропажи сотен бандеролей из сортировочного центра в Чертанове разгадали правоохранители. Оказалось, что к исчезновению посылок причастны сотрудники «Почты России». Их уже задержали.

      Показания в полицейском участке сейчас дают пять человек — это трое сортировщиков и двое водителей транспортной компании. Подозреваемые во всем сознались и рассказали, как им пришла в голову такая идея.

      На кадрах с камеры наблюдения видно, как трое подельников складывают посылки с ценностями в отдельный контейнер, пока их коллеги заняты делом. Затем, воспользовавшись удобным моментом, злоумышленники вывозят тележку на улицу. Там уже поджидают водители. Украденное они грузят в машину и уезжают.

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