«Пилот» исполнит лучшие композиции на «Квартирники НТВ у Маргулиса»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Пилот».
«Пилот» — российская рок-группа, основанная в 1997 году Ильёй Кнабенгофом. Участие этой группы в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов рока и не только. Свои лучшие композиции музыкант исполнит специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис и Илья Кнабенгоф обсудят музыку, которая оказала влияние на творчество солиста группы «Пилот». Музыкант вспомнит, как в детстве он втихаря слушал пластинки брата и отца. Также Илья расскажет о выступлениях в коллективе «Эксгуматор», а также о том, как впервые в 16 лет оказался на сцене Ленинградского рок-клуба, где группа очень удивила зрителей своей манерой исполнения.
Кроме того, хозяин «Квартирника» и его гость вспомнят, как работали в моргах, — они поделятся друг с другом впечатлениями от этого необычного жизненного опыта.
Солист «Пилота» также расскажет о своей деятельности вне сцены, вспомнит, как читал лекции по духовному и нравственному воспитанию, а также поделится опытом чтения сказок на радио и написания собственных книг.
Евгений Маргулис: «Как это ни странно, но с „Пилотом“ мы ни разу близко не пересекались, хотя и играли на многих фестивалях. То мы — на следующий день, то они раньше. В общем, пролетал „Пилот“ мимо меня. Это, конечно, грустно, потому что команда отменная и с хорошей историей. Да здравствует Димка Гройсман, благодаря которому „Пилот“ приземлился на нашем „квартирном“ аэродроме!»
Также Илья Кнабенгоф поделится с телезрителями историей, как играет классические квартирники и почему свято хранит традицию этих концертов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 марта, в 00:30 на НТВ и НТВ.Ru.
Евгений Маргулис и Илья Кнабенгоф обсудят музыку, которая оказала влияние на творчество солиста группы «Пилот». Музыкант вспомнит, как в детстве он втихаря слушал пластинки брата и отца. Также Илья расскажет о выступлениях в коллективе «Эксгуматор», а также о том, как впервые в 16 лет оказался на сцене Ленинградского рок-клуба, где группа очень удивила зрителей своей манерой исполнения.
Кроме того, хозяин «Квартирника» и его гость вспомнят, как работали в моргах, — они поделятся друг с другом впечатлениями от этого необычного жизненного опыта.
Солист «Пилота» также расскажет о своей деятельности вне сцены, вспомнит, как читал лекции по духовному и нравственному воспитанию, а также поделится опытом чтения сказок на радио и написания собственных книг.
Евгений Маргулис: «Как это ни странно, но с „Пилотом“ мы ни разу близко не пересекались, хотя и играли на многих фестивалях. То мы — на следующий день, то они раньше. В общем, пролетал „Пилот“ мимо меня. Это, конечно, грустно, потому что команда отменная и с хорошей историей. Да здравствует Димка Гройсман, благодаря которому „Пилот“ приземлился на нашем „квартирном“ аэродроме!»
Также Илья Кнабенгоф поделится с телезрителями историей, как играет классические квартирники и почему свято хранит традицию этих концертов.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» в ночь с субботы на воскресенье, с 24 на 25 марта, в 00:30 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии