МЧС: в ДТП с автобусом и грузовиком в Томской области пострадали 11 детей

В МЧС уточнили данные о пострадавших в ДТП, которое произошло на трассе Томск — Колпашево сегодня днем.
В Томской области произошло лобовое столкновение автобуса марки KIA и грузовика «КамАЗ». ДТП произошло на 157-м километре трассы Томск — Колпашево неподалеку от села Клизарьево. Жертвами аварии стали водители автобуса и грузовика.
В МЧС сообщили, что в автобусе, который следовал по маршруту Колпашево — Томск, всего находились 27 человек. Спасатели подтвердили данные о двоих погибших, а также сообщили, что в аварии пострадали 14 человек, из которых 11 — дети.
Всех пострадавших на скорых доставили в центральную районную больницу в населенном пункте Кривошеино. Состояние их здоровья, как сообщают в МЧС, удовлетворительное.
ГУ МЧС по Томской области: «По предварительным данным, для осмотра в медицинское учреждение доставлены 14 человек, из них 11 детей».
В кривошеинской ЦРБ подтвердили информацию МЧС о количестве пострадавших и уточнили, что трое взрослых поступили к ним с переломами.
Сотрудник ЦРБ в Кривошеине: «Всех доставили. Все обрабатываются, все лечатся. Очень много сидит в рентген-кабинете. У детей ушибы и ссадины, 11 детей. Трое взрослых с переломами».
В МЧС сообщили, что в автобусе, который следовал по маршруту Колпашево — Томск, всего находились 27 человек. Спасатели подтвердили данные о двоих погибших, а также сообщили, что в аварии пострадали 14 человек, из которых 11 — дети.
Всех пострадавших на скорых доставили в центральную районную больницу в населенном пункте Кривошеино. Состояние их здоровья, как сообщают в МЧС, удовлетворительное.
ГУ МЧС по Томской области: «По предварительным данным, для осмотра в медицинское учреждение доставлены 14 человек, из них 11 детей».
В кривошеинской ЦРБ подтвердили информацию МЧС о количестве пострадавших и уточнили, что трое взрослых поступили к ним с переломами.
Сотрудник ЦРБ в Кривошеине: «Всех доставили. Все обрабатываются, все лечатся. Очень много сидит в рентген-кабинете. У детей ушибы и ссадины, 11 детей. Трое взрослых с переломами».
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