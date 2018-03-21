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    FIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок. Самара, спорт, стадионы, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок

    FIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок

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    FIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок

    FIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок

    FIFA рассчитывает на завершение строительства самарского стадиона в срок

      На самарский стадион прибыла делегация Международной федерации футбола. Ей предстояло оценить объем и качество выполненных работ.

      Самарский стадион считается одним из самых сложных объектов предстоящего чемпионата мира: его строительство сильно отставало от графика. Как заявил представитель FIFA Колин Смит, отставание по-прежнему есть, но строители обещали сдать объект в сроки.

      Колин Смит: «Работа идет напряженная, и мы не видим причин, по которым она не будет завершена вовремя. Мы говорим о сдаче стадиона в эксплуатацию в конце апреля».

      Сейчас на стадионе идут отделочные работы. Пока на поле до сих пор нет газона. На расстилку понадобится два-три дня и еще 10, чтобы прошить траву полипропиленовыми нитями. Уже 28 апреля на самарской арене пройдет первый тестовый матч.

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