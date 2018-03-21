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    Дерево насмерть придавило девушку в центре Ростова-на-Дону

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    • Фото: rostovnadonu /vk.com
    Дерево насмерть придавило девушку в центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>

    Дерево насмерть придавило девушку в центре Ростова-на-Дону

    Дерево насмерть придавило девушку в центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr>
  • Фото: rostovnadonu /vk.com

    • Дерево упало на девушку в Ростове-на-Дону, она скончалась на месте происшествия.

    Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, дерево рухнуло на 21-летнюю девушку на пешеходной части Пушкинской улицы. От полученных травм она скончалась.

    Тем временем РИА Новости сообщает, что в результате падения дерева также пострадал мужчина. Он получил травмы мягких тканей. Также отмечается, что вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.

    Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23–28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.

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