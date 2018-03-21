Дерево насмерть придавило девушку в центре Ростова-на-Дону

Дерево упало на девушку в
Ростове-на-Дону, она скончалась на месте происшествия.
Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, дерево рухнуло на 21-летнюю девушку на пешеходной части Пушкинской улицы. От полученных травм она скончалась.
Тем временем РИА Новости сообщает, что в результате падения дерева также пострадал мужчина. Он получил травмы мягких тканей. Также отмечается, что вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.
Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23–28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.
Тем временем РИА Новости сообщает, что в результате падения дерева также пострадал мужчина. Он получил травмы мягких тканей. Также отмечается, что вероятно, дерево упало из-за сильного ветра.
Накануне спасатели предупреждали о том, что в среду в Ростовской области ожидаются сильные осадки, гололед и ветер, порывы которого могут достигать 23–28 метров в секунду при температуре воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов.
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