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21 марта, 20:44
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    Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек

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    Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек

    Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек

    Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть список претендентов на помилование. Прошение российскому лидеру ранее передала Ксения Собчак.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, такой список был передан президенту, он его принял и поручил администрации его проработать».

    Ранее стало известно, что Собчак передала Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, и попросила их помиловать.

    В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты так называемого дела 26 марта Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции, брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.

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    Путин предложил соперникам по выборам объединить усилия для развития страны
    Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты 19 марта. Путин предложил своим соперникам по прошедшим выборам наладить диалог, оставив в стороне эмоции, и объединить усилия, чтобы работать на благо страны. Ранее СМИ сообщали, что на этой встрече Собчак передала главе государства список претендентов на помилование.

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