Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть список претендентов на помилование. Прошение российскому лидеру ранее передала Ксения Собчак.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Действительно, такой список был передан президенту, он его принял и поручил администрации его проработать».
Ранее стало известно, что Собчак передала Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, и попросила их помиловать.
В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты так называемого дела 26 марта Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции, брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.
Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты 19 марта. Путин предложил своим соперникам по прошедшим выборам наладить диалог, оставив в стороне эмоции, и объединить усилия, чтобы работать на благо страны. Ранее СМИ сообщали, что на этой встрече Собчак передала главе государства список претендентов на помилование.
Ранее стало известно, что Собчак передала Путину список лиц, которых она считает политзаключенными, и попросила их помиловать.
В списке 16 фамилий, в том числе фигуранты так называемого дела 26 марта Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции, брат оппозиционера Алексея Навального Олег Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше», журналист РБК Александр Соколов, осужденный за создание экстремистского сообщества, и Олег Сенцов, украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме.
Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты 19 марта. Путин предложил своим соперникам по прошедшим выборам наладить диалог, оставив в стороне эмоции, и объединить усилия, чтобы работать на благо страны. Ранее СМИ сообщали, что на этой встрече Собчак передала главе государства список претендентов на помилование.
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