На ПМЭФ-2018 приедет представительная делегация из Канады

Соглашение о стратегическом партнерстве между CERBA и фондом «Росконгресс» было подписано на ПМЭФ-2017. Намерение сформировать представительную канадскую делегацию для участия в форуме 2018 года подтвердил председатель национального совета директоров CERBA Жиль Бретон.Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие.Планируется также привлечь ведущих экспертов CERBA в области международной экономики, промышленности и дипломатии для оказания содействия и проведения консультаций при составлении контента мероприятий форума, привлечении спикеров.По словам советника президента РФ Антона Кобякова, официальное партнерство между СERBA и фондом «Росконгресс» создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.Форум пройдет в Санкт-Петербурге 24–26 мая.