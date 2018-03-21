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    На ПМЭФ-2018 приедет представительная делегация из Канады

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    На ПМЭФ-2018 приедет представительная делегация из Канады

    На <nobr>ПМЭФ-2018</nobr> приедет представительная делегация из Канады

    Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) отправит на Петербургский международный экономический форум представительную делегацию.

    Соглашение о стратегическом партнерстве между CERBA и фондом «Росконгресс» было подписано на ПМЭФ-2017. Намерение сформировать представительную канадскую делегацию для участия в форуме 2018 года подтвердил председатель национального совета директоров CERBA Жиль Бретон.

    Предполагается, что в состав делегации войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier и другие.

    Планируется также привлечь ведущих экспертов CERBA в области международной экономики, промышленности и дипломатии для оказания содействия и проведения консультаций при составлении контента мероприятий форума, привлечении спикеров.

    По словам советника президента РФ Антона Кобякова, официальное партнерство между СERBA и фондом «Росконгресс» создает предпосылки для более активного участия Канады в ключевых международных экономических форумах России и углубления бизнес-отношений в будущем.


    Форум пройдет в Санкт-Петербурге 24–26 мая.

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