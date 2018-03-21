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    Террорист-смертник подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших. Афганистан, взрывы, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТеррорист-смертник подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших

    Террорист-смертник подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших

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    <nobr>Террорист-смертник</nobr> подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших

    Террорист-смертник подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших

    <nobr>Террорист-смертник</nobr> подорвал себя на празднике в Кабуле: 26 погибших

      В Афганистане 26 человек погибли и 18 были ранены в результате теракта, который произошел сегодня утром.

      По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Атаку он провел рядом с Кабульским университетом, где местные жители отмечали праздник наступления весны и нового года — Навруз. Район происшествия оцеплен.

      Глава одной из больниц Кабула сообщил в свою очередь, что к ним были доставлены 19 пострадавших, включая двух женщин. Пятеро из них находятся в критическом состоянии.

      По информации Reuters, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв.

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