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    В Петербурге школьница упала в лестничный пролет и сломала позвоночник

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    В Петербурге школьница упала в лестничный пролет и сломала позвоночник

    В Петербурге школьница упала в лестничный пролет и сломала позвоночник

    Ученица коррекционной школы получила серьезные травмы при падении в лестничный пролет в подъезде многоэтажного дома.

    Как сообщают региональные СМИ, несчастный случай произошел в ночь на 21 марта в доме, расположенном на Комендантском проспекте. Лежавшую в подъезде 17-летнюю девятиклассницу обнаружили жители дома. Они же и вызвали скорую.

    Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. При этом пока не установлено, с какого этажа могла упасть девушка.

    По одной из версий, причиной падения могло стать неврологическое заболевание. В медицинской карте пострадавшей указано, что у нее случаются эпилептические припадки. Также известно, что девушка состоит на учете у психиатра и полиции.

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