«Секрет на миллион»: Алексей Глызин откроет интригующие тайны личной жизни

Кресло в студии «Секрета на миллион» займет популярный певец Алексей Глызин. Гость программы ошеломит зрителей искренностью и чувствительностью, вспоминая ключевые моменты своей богатой на события жизни.
В разговоре с Лерой Кудрявцевой артист не побоится затронуть провокационную тему романтических отношений с 17-летней любовницей, которая разрушила его первый брак. Он объяснит, почему избранница так и не стала его законной женой, а позже и вовсе предала его, без сожаления уйдя к другому мужчине. Алексей узнает, что сегодня бывшая возлюбленная снова свободна, и ответит на вопрос: готов ли он к встрече спустя многие годы?
Важной темой для обсуждения станет профессиональная карьера певца, который был мечтой миллионов восхищенных поклонниц. Музыкант назовет причину, по которой в свое время ушел из ансамбля «Веселые ребята», и поведает о том, за что обижен на своего давнего коллегу — известного певца Александра Буйнова.
Для всех телезрителей Алексей Глызин проведет эксклюзивную экскурсию по своему дому, уделяя особое внимание комнате матери, которую он сохранил в память о самом родном человеке. Артист до сих пор не смирился с ее уходом из жизни и каждый раз рассказывает историю главной потери со слезами на глазах.
Поддержать артиста придут члены его семьи: жена — чемпионка мира по художественной гимнастике Сания и старший сын — телережиссер Алексей.
Смотрите откровения Алексея Глызина в программе «Секрет на миллион» в субботу, 24 марта, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Важной темой для обсуждения станет профессиональная карьера певца, который был мечтой миллионов восхищенных поклонниц. Музыкант назовет причину, по которой в свое время ушел из ансамбля «Веселые ребята», и поведает о том, за что обижен на своего давнего коллегу — известного певца Александра Буйнова.
Для всех телезрителей Алексей Глызин проведет эксклюзивную экскурсию по своему дому, уделяя особое внимание комнате матери, которую он сохранил в память о самом родном человеке. Артист до сих пор не смирился с ее уходом из жизни и каждый раз рассказывает историю главной потери со слезами на глазах.
Поддержать артиста придут члены его семьи: жена — чемпионка мира по художественной гимнастике Сания и старший сын — телережиссер Алексей.
Смотрите откровения Алексея Глызина в программе «Секрет на миллион» в субботу, 24 марта, в 17:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Комментарии