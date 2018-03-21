Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире почти 7000 человек

В Екатеринбурге сотрудники прокуратуры обнаружили квартиру, где зарегистрированы почти 7000 человек. Полиция возбудила уголовное дело. Однако даже это не остановило алчного хозяина квадратных метров и он продолжил регистрировать в квартире людей, с которых брал за это немалые деньги.

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Понятие «резиновая квартира» в России известно давно. В полицейских сводках то и дело всплывают изумительные цифры, когда люди прописывают на своих квадратных метрах десятки, а то и сотни посторонних людей. Но данные, которые на днях были озвучены на заседании городской думы Екатеринбурга, вызвали шквал аплодисментов у присутствующих. Количество фиктивно зарегистрированных граждан по одному адресу достигло 6844.



Квартиру предпринимателя Макеева полицейские и сотрудники миграционной службы взяли на контроль еще два года назад. Тогда в сталинской «трешке» были зарегистрированы 57 человек. Правоохранителям хватило оснований для возбуждения уголовного дела. Но это не остановило приток нелегалов. И сейчас количество прописанных там можно сравнить с населением небольшого уральского города.



Застать на месте 7000 гастарбайтеров, прописанных по этому адресу, сотрудники прокуратуры не рассчитывали. А вот допросить владельца квартиры для них теперь профессиональный долг. Правда, выяснилось, что хозяев у жилого помещения целых три. А у Макеева, который в день прописывал у себя по 10 человек, в собственности всего 16 квадратных метров.



По некоторым данным, с каждого своего прописанного клиента Макеев брал по 5000 рублей. И таким образом, должно быть, сколотил целое состояние.



Несколько тысяч иностранцев Макеев прописал через миграционную службу, остальных через многофункциональный центр. Но ни в одном из ведомств вопросов к столь гостеприимному уральцу не возникло. Почему — сейчас выясняют сотрудники прокуратуры.