Москва рассмотрит возможность упрощенного допуска японцев к могилам родственников на Курилах

Откровенный разговор и серьезный шаг в укреплении отношений между странами. Так назвали сегодняшнее совещание в Токио министры иностранных дел России и Японии — Сергей Лавров и Таро Коно. Это уже их пятая встреча за последние семь месяцев. Постоянный контакт говорит о позитивной динамике в сотрудничестве, отметил Сергей Лавров.
Ключевым этапом сегодняшних переговоров стало подписание плана консультаций между министерствами на 2018–2019 годы. В него входит северокорейский вопрос, ситуация вокруг Курильских островов. Речь идет о свободном допуске на их территорию японских граждан, у которых там похоронены родственники.
Сергей Лавров: «В прошлом году по договоренности наших лидеров такие поездки осуществлялись по весьма облегченным процедурам. Японские коллеги попросили в этом году повторить этот опыт. И мы эту просьбу взяли на рассмотрение».
Одной из центральных тем диалога стало происшествие в английском Солсбери. Обвинив Москву в отравлении шпиона Скрипаля, британские власти выслали из страны наших дипломатов. Глава японского МИД согласился с тем, что сначала в ситуации нужно разобраться, а не рубить с плеча, как это делает Лондон.
По словам Лаврова, которому сегодня исполняется 68 лет, Москва готова на ответные меры. Российский министр выразил надежду, что Токио попытается убедить Британию сначала объективно расследовать дело. На диалог с нашей страной Лондон идти отказывается.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
Сергей Лавров: «В прошлом году по договоренности наших лидеров такие поездки осуществлялись по весьма облегченным процедурам. Японские коллеги попросили в этом году повторить этот опыт. И мы эту просьбу взяли на рассмотрение».
Одной из центральных тем диалога стало происшествие в английском Солсбери. Обвинив Москву в отравлении шпиона Скрипаля, британские власти выслали из страны наших дипломатов. Глава японского МИД согласился с тем, что сначала в ситуации нужно разобраться, а не рубить с плеча, как это делает Лондон.
По словам Лаврова, которому сегодня исполняется 68 лет, Москва готова на ответные меры. Российский министр выразил надежду, что Токио попытается убедить Британию сначала объективно расследовать дело. На диалог с нашей страной Лондон идти отказывается.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.
Комментарии