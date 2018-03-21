Под Калининградом готовится к запуску самая современная ветряная электростанция

В Калининградской области завершается монтаж самой современной ветряной электростанции в России. Она обеспечит энергией целый город и даже спортивные объекты предстоящего чемпионата мира по футболу. На берегу Балтийского моря уже установили три гигантских ветрогенератора. Они станут самыми мощными в нашей стране.

70-метровые лопасти пока не крутятся и выглядят словно части огромного конструктора. На каждой ветроэнергетической установке — три таких мощных крыла. Уже скоро сила ветра в так называемых башнях-гондолах начнет преобразовываться в электрическую энергию и поступать в сеть. В поселке Ушаково под Калининградом строители заканчивают монтаж самого современного ветропарка в России.



Юрий Кравченко, директор подрядной организации: «Уникальность данного проекта заключается в том, что он является первым не только на территории Калининградской области, но и всей России».



Всего в Калининград из Германии доставили три таких ветроустановки. На это потребовалось более 30 фур. Для России подобные гиганты уникальны. Высота ветряка равна длине футбольного поля — она более 100 метров. А общая масса всей станции — примерно 800 тонн. Это сопоставимо с составом поезда из 15 вагонов.



Площадку для строительства подбирали около года. Оказалось, именно в районе поселка Ушаково самый продуктивный ветер: целых 8 баллов по 10-балльной шкале. При этом работать станция будет круглый год, даже в безветренную погоду. Крылатый винт может вращаться почти при полном штиле.



Александр Парамонов, директор дирекции перспективного развития ОАО «Калининградская генерирующая компания»: «Минимальная скорость ветра, с которой начинается генерация электроэнергии — 2,5 м/с. Для данной местности, где были произведены длительные измерения, это почти круглогодичная выработка электроэнергии».



Энергия ветра стоит недешево. На проект потратили почти миллиард рублей, затраты должны окупиться за 15 лет. Для потребителей, говорят энергетики, тариф не изменится. Мощность станции в масштабах страны невелика: чуть больше 5 мегаватт. Но этого хватит, чтобы снабдить «зеленой», абсолютно экологически чистой энергией примерно 35 тысяч квартир ближайших населенных пунктов, а также объекты чемпионата мира по футболу.



Международные эксперты признали Россию страной с самым большим в мире ветропотенциалом. В Калининградской области это уже второй ветропарк. Первый — расположенный в поселке Куликово на побережье Балтийского моря — долгое время был единственным в нашей стране.



Эксперимент по развитию экологически безопасной энергетики на западе России признали успешным. На смену 20 устаревшим ветрякам пришли три суперсовременных. Мощность новой станции в поселке Ушаково можно увеличить еще в восемь раз, и теперь у инвесторов большие планы на ветер.