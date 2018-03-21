ЦБ взял проблемный «ОФК банк» под свой контроль

Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Объединенный финансовый капитал» и передал управление организацией временной администрации.

Регулятор объяснил свое решение неустойчивым финансовым положением «ОФК банка» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.



Банк России: «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка».



На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления этого банка приостановлены.



Временная администрация, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов, введена сроком на 6 месяцев, мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на три месяца.



Банк России: «Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов».



«ОФК Банк» — участник системы страхования вкладов, а введение моратория на удовлетворение требований кредиторов — страховой случай.