На Урале появился спортивный клуб для детей-инвалидов

Шанс стать горнолыжником или сноубордистом в спортивном клубе для детей-инвалидов получат даже те, кто раньше вообще не мог стоять на ногах. Занятия приносят юным воспитанникам не только радость, но и пользу: покорение склонов заменяет курсы реабилитации. А благодаря президентскому гранту, обучение в клубе с недавних пор стало бесплатным.

Клуб «Олимпионик» для особенных детей создала многодетная мама. У Ольги Мамаевой трое сыновей, двое родились с генетическим заболеванием.



Ольга Мамаева: «У моих детей моотопия — это слабые мышцы, физическая нагрузка им очень нужна. А в условиях школ спортивных это невозможно: не берут по состоянию здоровья».



Она не только сама тренирует детей, но и собрала команду тренеров. В клубе занимаются около 100 юных спортсменов. Раньше за уроки на горах родителям приходилось платить. Но в прошлом году «Олимпионик» выиграл президентский грант. Занятия стали бесплатными. Насколько это важно, без калькулятора ясно.



Катание на горных лыжах — удовольствие не из дешевых. Только прокат спортивного инвентаря обойдется в 450 рублей. А еще потребуются услуги тренера — 1000 рублей в час. За каждый подъем на гору придется заплатить по 50 рублей. Сэкономить на подъемнике детям-инвалидам крайне сложно — уйдет рублей 500 за тренировку. Итого почти 2000 рублей за занятие.



Еще месяц, и горнолыжный сезон придется завершать. Но спортсмены сдаваться погоде не намерены. Им нужна беспрерывная реабилитация. Как только сойдет снег, они готовы осваивать новый вид спорта — ролики.



Подробности — в сюжете.