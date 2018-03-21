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    Минобороны Норвегии обеспокоено «агрессивным поведением России»

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    Минобороны Норвегии обеспокоено «агрессивным поведением России»

    Минобороны Норвегии обеспокоено «агрессивным поведением России»

    Норвегия обеспокоена участившимися случаями «агрессивного поведения России», заявил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

    Бакке-Енсен подчеркнул, что Норвегия «внимательно следит за наращиванием военного потенциала России».

    Франк Бакке-Енсен, министр обороны Норвегии: «Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе».

    При этом не уточняется, о чем именно идет речь.

    Глава Пентагона в свою очередь призвал Норвегию «увеличивать расходы на оборону» страны и поблагодарил королевство за «приверженность международной безопасности».

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