Минобороны Норвегии обеспокоено «агрессивным поведением России»

#SecDef Mattis met with Norwegian Minister of Defense Frank @BakkeJensen today at the #Pentagon to reaffirm the long-standing defense relationship between the U.S. and #Norway. pic.twitter.com/EPKxOvVrpM — U. S. Dept of Defense (@DeptofDefense) March 20, 2018

Бакке-Енсен подчеркнул, что Норвегия «внимательно следит за наращиванием военного потенциала России»., министр обороны Норвегии: «Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе».При этом не уточняется, о чем именно идет речь.Глава Пентагона в свою очередь призвал Норвегию «увеличивать расходы на оборону» страны и поблагодарил королевство за «приверженность международной безопасности».