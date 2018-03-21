Наркоман из Красноярска убил возлюбленную и сварил ее сердце

Житель Красноярска зарезал свою возлюбленную, вскрыл ее грудную клетку, вынул левое легкое и сердце, и сварил сердце в кастрюле.

По информации СУ СК по Красноярскому краю, ЧП произошло накануне в квартире жилого дома на улице Энергетиков. По предварительной версии следствия, 35-летний мужчина, находясь у себя дома, в ходе ссоры зарезал 27-летнюю знакомую. По данным местных СМИ, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения



Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «После этого вскрыл грудную клетку погибшей, извлек левое легкое и сердце, затем начал варить сердце в кастрюле. В 15 часов этого же дня он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, до прибытия которой причинил себе ножевое ранение грудной клетки».



В тяжелом состоянии мужчина был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства преступления.