Депутат Рады предложил отправить Савченко в психбольницу

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвинили в подготовке теракта в парламенте, может отправиться в психиатрическую больницу.
Этого не исключил ее коллега Антон Геращенко, опубликовавший на своей странице в Facebook документы, в которых содержится постановление об аресте и привлечении Савченко к уголовной ответственности.
Депутат сообщил, что внимательно изучил бумаги и пришел к выводу, что Савченко «необходимо пройти обследование на предмет адекватности».
Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «… считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной рады на ее принудительное обследование в психлечебнице».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в украинском парламенте. По словам Луценко, депутатов должны были забросать гранатами, а всех, кто уцелеет, расстрелять из автомата. Купол Верховной рады должны были обрушить. Руководить атакой якобы должна была сама Савченко с целью захватить власть в стране. В Сети не так давно обсуждали инцидент, когда политика вывели из зала парламента с сумкой, в которой было оружие.
А накануне Савченко решила потроллить своих коллег, выложив 16-секундное видео со зловещей музыкой. Парламентарий стоит на фоне пустого сессионного зала, а затем с ухмылкой произносит: «Бабах, що, всралися?» («Бабах, ну что, усрались?» — ред.).
Депутат сообщил, что внимательно изучил бумаги и пришел к выводу, что Савченко «необходимо пройти обследование на предмет адекватности».
Антон Геращенко, депутат Верховной рады: «… считаю правильным, чтобы генеральный прокурор Юрий Луценко вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной рады на ее принудительное обследование в психлечебнице».
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в украинском парламенте. По словам Луценко, депутатов должны были забросать гранатами, а всех, кто уцелеет, расстрелять из автомата. Купол Верховной рады должны были обрушить. Руководить атакой якобы должна была сама Савченко с целью захватить власть в стране. В Сети не так давно обсуждали инцидент, когда политика вывели из зала парламента с сумкой, в которой было оружие.
А накануне Савченко решила потроллить своих коллег, выложив 16-секундное видео со зловещей музыкой. Парламентарий стоит на фоне пустого сессионного зала, а затем с ухмылкой произносит: «Бабах, що, всралися?» («Бабах, ну что, усрались?» — ред.).
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