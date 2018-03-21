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    Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

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    • Фото: Иван Кобелев / vk.com
    Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

    Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

    Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае
  • Фото: Иван Кобелев / vk.com

    • Пожар в жилом доме в Ильинском районе Пермского края унес жизни четырех человек.

    В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что дом полностью сгорел, причины пожара устанавливаются. При пожаре погибли трое мужчин и одна женщина. Один из погибших — приезжий Перми, остальные — местные жители.

    Из сообщения СУ СК по Пермскому краю: «Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления не обнаружено. Следов поджога также не обнаружено».

    В настоящее время рассматриваются три причины пожара: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки или неисправность печного оборудования. Однако точную причину пожара смогут назвать эксперты после завершения назначенных экспертиз.

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