Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

Пожар в жилом доме в Ильинском районе Пермского края унес жизни четырех человек.

В СУ СК по Пермскому краю сообщили, что дом полностью сгорел, причины пожара устанавливаются. При пожаре погибли трое мужчин и одна женщина. Один из погибших — приезжий Перми, остальные — местные жители.



Из сообщения СУ СК по Пермскому краю: «Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления не обнаружено. Следов поджога также не обнаружено».



В настоящее время рассматриваются три причины пожара: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки или неисправность печного оборудования. Однако точную причину пожара смогут назвать эксперты после завершения назначенных экспертиз.