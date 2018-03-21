На синей ветке московского метро произошел сбой

Сбой в движении поездов произошел в утренний час пик на
Арбатско-Покровской линии московского метро.
Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, поезда следуют с увеличенными интервалами на участке от «Киевской» до «Славянского бульвара».
Причины сбоя в движении поездов администрация метро не уточняет. Источник «Интерфакса» сообщил, что, по предварительным данным, на линии сломался один из светофоров.
На участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» #мосметро поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства.— Московское метро (@MetroOperativno) March 21, 2018
Причины сбоя в движении поездов администрация метро не уточняет. Источник «Интерфакса» сообщил, что, по предварительным данным, на линии сломался один из светофоров.
На «синей» ветке метро Москвы задерживаются поезда— Ирина Моженкова (@bastaharmels) March 21, 2018
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