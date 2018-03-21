Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    На синей ветке московского метро произошел сбой

    комментировать

    На синей ветке московского метро произошел сбой

    На синей ветке московского метро произошел сбой

    Сбой в движении поездов произошел в утренний час пик на Арбатско-Покровской линии московского метро.

    Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, поезда следуют с увеличенными интервалами на участке от «Киевской» до «Славянского бульвара».


    Причины сбоя в движении поездов администрация метро не уточняет. Источник «Интерфакса» сообщил, что, по предварительным данным, на линии сломался один из светофоров.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru